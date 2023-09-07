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Ekonomi
AA 07.09.2023 12:28

Kazakistan Parlamentosu Türkiye ile gümrük kontrollerinin kolaylaştırılmasını onayladı

Kazakistan Parlamentosu'nun üst kanadı Senato'da Türkiye ile Kazakistan arasındaki gümrük kontrollerinin kolaylaştırılmasını amaçlayan hükümetler arası anlaşma onaylandı.

Kazakistan Parlamentosu Türkiye ile gümrük kontrollerinin kolaylaştırılmasını onayladı
[Fotoğraf: Getty Images]

Senato’nun haftalık genel oturumunda, “Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında bilgi alışverişinin düzenlenmesi ve gümrük kontrol işlemlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin anlaşmanın” onaylanmasını öngören yasa tasarısı görüşüldü.

Oturumda oy birliğiyle kabul edilen yasa tasarısı Parlamento'nun alt kanadı Meclis’ten sonra Senato tarafından da onaylandı.

Kazak Senatör Nuriya Niyazova, söz konusu yasayla iki ülke arasında taşınan yük ve araçlara ilişkin elektronik bilgi alışverişi uygulamasını aktifleştirerek gümrük kontrollerinin hızlandırılmasının amaçlandığını belirtti.

Niyazova, Kazakistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne üye ülkeler dışında Çin ve İtalya’dan sonra ticareti en çok Türkiye ile yaptığını ve 2023'ün ilk yarısında karşılıklı ticaret hacminin 2,9 milyar doları geçtiğini vurguladı.

Senatör Niyazova, halihazırda Türkiye’den toplam 12 kontrol noktası üzerinden ithalat gerçekleştirdiklerini, 7 kontrol noktası aracılığıyla da ihracat yaptıklarını aktarak “Bu yasanın yürürlüğe girmesi, ekonomik ve kamu çıkarlarının korunması amacıyla taraflar arasındaki işbirliği düzeyini artıracak, gümrük kontrol prosedürlerini basitleştirecek ve vergi ödemelerinin miktarını önemli ölçüde artıracaktır.” değerlendirmesini yaptı.

Parlamento tarafından kabul edilen yasa tasarısı, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in imzasıyla yürürlüğe girecek.

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