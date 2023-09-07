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Ekonomi
AA 07.09.2023 11:25

Almanya'da sanayi üretimi düşüşünü temmuzda 3. aya taşıdı

Almanya'da sanayi üretimi, tüketim malları üretimindeki gerileme nedeniyle temmuzda yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydederek, düşüşünü art arda üçüncü aya taşıdı.

Almanya'da sanayi üretimi düşüşünü temmuzda 3. aya taşıdı
[Fotograf: Reuters]

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin temmuz ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 düştü. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,5 düşmesi yönündeydi. Böylece ülkede sanayi üretimi aylık art arda düşüşünü üçüncü aya taşıdı.

Aylık yüzde 1,5 düşüş olarak açıklanan haziran ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 1,4 düşüş olarak revize edildi.

Veriler, temmuzda hazirana göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,8 azaldığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde ara malı üretimi yüzde 0,7, sermaye malı üretimi yüzde 2,9 ve tüketim malları üretimi yüzde 1 düştü.

Buna karşın, enerji üretiminde yüzde 2,2 ve inşaatta ise yüzde 2,6 artış kaydedildi.

Destatis açıklamasına göre, enerji yoğun sanayi kollarında da temmuzda üretim haziran ayına göre yüzde 6 ve Temmuz 2022’ye göre ise yüzde 11,4 azaldı.

"Toparlanma henüz ufukta görünmüyor."

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Temmuz ayında önemli bir sektör olan motorlu taşıtlar ve yedek parçaları alanında üretim yüzde 9,4 ile önemli oranda düşerken, yine ekonomi için önemli olan makine mühendisliği sektöründe de üretim yüzde 1,6 geriledi.” denildi.

Bu nedenle sanayi üretiminde zayıflığın yılın üçüncü çeyreğinin başında devam ettiği belirtilen açıklamada, “Şirketlerin iş ve ihracat beklentilerinin ciddi biçimde bulanık olması ve siparişlerdeki zayıf ilerleme göz önüne alındığında, sanayi üretiminde gözle görülür bir toparlanma henüz ufukta görünmüyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

"Sanayi üretimi şu anda pandemi öncesi seviyenin yüzde 7'den fazla altında"

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, Almanya’da sanayi üretiminin temmuzda art arda üçüncü kez düştüğünü belirterek, “Bu da Alman ekonomisi için resesyon riskinin arttığına dair daha fazla kanıt sağlıyor. COVID-19'un başlangıcından bu yana üç yıl geçmesine rağmen sanayi üretimi şu anda pandemi öncesi seviyenin yüzde 7'den fazla altında.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösterememişti.

Son yıllarda yaşanan COVID-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi ve yüksek enflasyonla artan faizler Alman ekonomisinin büyümesini daha da zorlaştırıyor.

Yavaşlayan küresel büyüme, ihracattaki düşüş, yüksek enerji fiyatları sanayi üretimdeki düşüş, tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası da Alman ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 0,5 oranında daralmasını bekliyor.

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