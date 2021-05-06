Gelir İdaresi Başkanlığı, geçen yıl yaygın ve yoğun vergi denetimi faaliyetleri yürüttü. Bu kapsamda toplam 351 bin 451 denetim yapıldı.

2020 yılında mükellefler nezdinde 292 bin 682 vergi denetimi gerçekleştirildi. Kayıt dışı çalıştığı tespit edilen 30 bin 529 kişi için yeni mükellefiyet tesis ettirildi.

1542 iş yerinde ise fiili hasılat denetiminde bulunuldu ve 26 bin 698 nakliye aracı nezdinde fiili denetim yapıldı. Kesilen usulsüzlük cezası tutarı 95 milyon 954 bin 30 lira oldu.

İş yerlerine yoklama yapıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri yaygın ve yoğun denetim çalışmaları yanında iş yerlerine yönelik yoklama faaliyetinde de bulundu.

Bu kapsamda, geçen yıl 1433'ü vergi denetimi, 1780'i de yoklama faaliyetleri kapsamında olmak üzere 3 bin 213 işçinin kayıt dışı çalıştığı belirlendi.

Eğlence sektörüne denetim

Başkanlıkça geçen yıl akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara yönelik olarak akaryakıt istasyonları nezdinde 30 bin 261 denetim yapıldı.

Konaklama ve alkollü eğlence sektörüne yönelik denetimlerde 10 bin 427 mükellef için 2 bin 800 cezalı tutanak düzenlendi ve 7 milyon 651 bin 321 lira ceza kesilmesi uygun bulundu.

Bölgesel geziler ve ekstrem aktiviteler sektörüne yönelik denetimlerde ise 178 mükellef nezdinde 26 cezalı tutanak düzenlendi ve 45 bin 288 lira ceza uygulandı.