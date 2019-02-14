Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Katılım Bankaları Birliği yönetimiyle gerçekleştirdikleri toplantıya ilişikin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, toplantının oldukça verimli geçtiğini ifade eden Albayrak, "Bankacılık sektörünü istediğimiz seviyeye çıkarırken, katılım bankacılığının payını da büyüteceğiz." ifadeleri kullandı.
Bugün, Katılım Bankaları Birliği yönetimi ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bankacılık sektörünü istediğimiz seviyeye çıkarırken, katılım bankacılığının payını da büyüteceğiz pic.twitter.com/TM5H7gN3Jy— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 11 Şubat 2019
Bakan Albayrak, ayrıca İstanbul'daki helikopter kazasına ilişkin de paylaşımda bulundu.
Albayrak mesajında şunları kaydetti:
"Çekmeköy’de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağolsun."
Çekmeköy’de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağolsun.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 11 Şubat 2019
Kaynak: AA, TRT Haber