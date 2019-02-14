Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Katılım Bankaları Birliği yönetimiyle gerçekleştirdikleri toplantıya ilişikin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, toplantının oldukça verimli geçtiğini ifade eden Albayrak, "Bankacılık sektörünü istediğimiz seviyeye çıkarırken, katılım bankacılığının payını da büyüteceğiz." ifadeleri kullandı.

Bugün, Katılım Bankaları Birliği yönetimi ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bankacılık sektörünü istediğimiz seviyeye çıkarırken, katılım bankacılığının payını da büyüteceğiz pic.twitter.com/TM5H7gN3Jy