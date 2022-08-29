Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 742 bin 313 ton, taş kömürü kokunda 399 bin 972 ton ve taş kömüründe 132 bin 158 ton oldu. Linyitte satılabilir üretim haziranda bir önceki aya göre yüzde 5,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 437 bin 539 ton, taş kömüründe 2 milyon 577 bin 278 ton ve taş kömürü kokunda 474 bin 289 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, haziranda taş kömürü teslimatının yüzde 61,1'i termik santrallere, yüzde 16'sı kok tesislerine, yüzde 12,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 85,1'i termik santrallere ve yüzde 9,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 95 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı haziranda yüzde 104,7 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 84,3, taş kömüründe yüzde 5,1 olarak belirlendi.