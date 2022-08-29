Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 11:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eylülde ekonomi gündemi yoğun
Ekonomiyi eylülde yoğun bir veri gündemi bekliyor. Türkiye'nin ikinci çeyrek büyümesinden ihracata birçok makroekonomik gösterge, önümüzdeki günlerde belli olacak.
Çarşamba günü yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisi açıklanacak.
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyümüştü. Beklentiler, ikinci çeyrekte de büyümenin yüzde 7'nin üzerinde gerçekleşeceği yönünde.
2 Eylül Cuma günü ise Ağustos ayına ilişkin ihracat rakamları belli olacak.
Enflasyon 5 Eylül'de açıklanacak
Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranı da önümüzdeki hafta pazartesi günü yani 5 Eylül'de netleşecek.
Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritasını belirleyen Orta vadeli program da eylül ayında açıklanacak.
Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik çalışmaların da eylülün ilk haftasında tamamlanması bekleniyor.
Etiketler: Ekonomik Büyüme Enflasyon İhracat
Sıradaki Haber
Togg, Smart_İX ile iş ortaklığı anlaşması imzaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz