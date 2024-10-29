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Ekonomi
AA 29.10.2024 13:05

Kasımda ekonomi gündemi yoğun olacak

Ekonominin kasım ajandasında yoğun veri akışı öne çıkarken ekonomi çevreleri, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) 2025 yılı bütçe görüşmeleri ile Merkez Bankasının birbiri ardına yayımlayacağı raporlar ve faiz kararını dikkatle takip edecek.

Kasımda ekonomi gündemi yoğun olacak

Kasım ayında gözlerin odaklanacağı yerlerden biri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu olacak.

2025 yılı bütçesinin 17 Ekim'de Meclis'e sunulmasının ardından görüşme maratonu başladı.

Komisyon yarın (30 Ekim) bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerini gerçekleştirecek. Bakanlık ve kurumların komisyondaki 2025 yılı bütçe görüşmeleri 29 Kasım'da sona erecek. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından bütçenin, aralık başında TBMM Genel Kuruluna gelmesi planlanıyor.

Merkez Bankasının raporları ve faiz kararı bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıklayacağı raporlar ve kararlar da kasım ajandasının öne çıkan başlıkları arasında yer alacak. Bu kapsamda, 8 Kasım'da bu yılın son Enflasyon Raporu kamuoyuyla paylaşılacak.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmediklerini belirterek "Enflasyonun 2024 yılı sonunda yüzde 38'e gerileyeceğini öngörüyoruz, 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk" açıklamasını yapmıştı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 21 Kasım'da Karahan başkanlığında toplanacak. PPK'nin açıklayacağı faiz kararı ve vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından izlenecek. Kurul, ekim ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek, yüzde 50'de sabit tutmuştu.

TCMB, yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu'nu 29 Kasım'da açıklayacak. Raporda, finansal istikrara ilişkin gelişmeler, alınan tedbirlerin finans sektörüne etkileri değerlendirilecek. Karahan'ın, raporun ön sözünde yapacağı değerlendirme de ekonomi çevreleri tarafından takip edilecek.

Enflasyon, büyüme ve iş gücü verileri açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da 4 Kasım Pazartesi günü ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylülde yıllık bazda 49,38, aylık bazda yüzde 2,97 olarak açıklanmıştı.

Kurum, 11 Kasım'da eylül ayı sanayi üretim endeksi ile iş gücü istatistiklerini yayımlayacak.

TÜİK'in, 29 Kasım'da yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini ilan etmesi bekleniyor. Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyümüştü. Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 16 çeyrek büyüme performansı sergilemişti.

Asgari ücrete ilişkin açıklamalar takip edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Kasım'da merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuna duyuracak.

Kasımda milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücrete yönelik açıklamalara da odaklanılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, "2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayı başında bu süreci başlatacağız" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Asgari Ücret Enflasyon Faiz Merkez Bankası
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