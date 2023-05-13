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Ekonomi
AA 13.05.2023 06:39

Kart kullanıcıları kağıt sliplerini dijital olarak alabilecek

Kartlı alışveriş işlemlerinde kağıt slip almak istemeyen kart kullanıcıları bu belgeleri dijital olarak alabilecek.

Kart kullanıcıları kağıt sliplerini dijital olarak alabilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), POS cihazlarında kullanılan kâğıt miktarının azaltılması hedefiyle yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Düzenleme kapsamında, kartlı alışveriş işlemlerinde kağıt slip almak istemeyen kart kullanıcılarının bu belgeleri dijital olarak alabilmesi ve saklayabilmesi mümkün hale gelecek.

BDDK tarafından yapılan düzenleme, kartı çıkaran banka ile kartı işleme alan bankanın aynı olduğu durumlarda yapılan işlemler için en geç 1 Eylül 2023’te, kartı çıkaran banka ile kartı işleme alan bankanın farklı olduğu durumlarda yapılan işlemler için ise en geç 1 Aralık 2023’te uygulanmaya başlayacak.

Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte kağıt ve doküman kullanımı azalacağı için hizmet maliyetinin düşürülmesi, zaman tasarrufu ve karbon ayak izinin azaltılması gibi faydalar sağlanmış olacak. Söz konusu düzenleme çevreyi bozmadan sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen yeşil ekonomi açısından da büyük önem taşıyor.

Bankalar tarafından kart kullanıcılarına 3 seçenek sunulacak

Kağıt slip yerine dijital slip almak isteyen kart kullanıcıları bu tercihlerine ilişkin onaylarını bankaların mobil uygulamaları ve internet bankacılığı kanalları üzerinden verebilecek. Bankalar tarafından kart kullanıcılarına "temassız işlem limitinin altında slip almak istemiyorum", "hiçbir işlemde slip almak istemiyorum" ve "tüm işlemlerimde slip almak istiyorum" şeklinde üç seçenek sunulacak ve müşteriler bu tercihlerini diledikleri zaman aynı yöntemle değiştirebilecek.

Müşterilerin kart kullanımı sonrasında kâğıt slipin birebir aynısı olan dijital slip bankacılık uygulamaları aracılığıyla müşterilere anlık olarak iletilecek. Ayrıca, müşterilerin son 6 ay içinde gerçekleştirdiği işlemlere ait belgeleri bankacılık uygulamaları üzerinden sorgulayabilmesi, görüntüleyebilmesi ve paylaşabilmesi mümkün olacak böylece bankacılık işlemlerinin takibi kolaylaşacak.

1 ton kağıt slipe karşılık 17 ağacın kesilmesinin önüne geçilmiş olunacak

Kâğıt sliplerin elektronik ortamda düzenlenmesiyle, her 1 ton slipe karşılık doğadaki 17 ağacın kurtarılması sağlanacak. Böylece içerdiği kimyasal sebebiyle geri dönüşümü mümkün olmayan kâğıt sliplerin yerine dijital slip uygulamasının bu yönüyle de doğaya çok önemli bir katkı sağlayacak.

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