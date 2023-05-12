Çok Bulutlu 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.05.2023 14:50

DSİ, taşra teşkilatlarına 819 işçi alacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 819 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.

DSİ, taşra teşkilatlarına 819 işçi alacak

DSİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere çeşitli alanlarda 819 sürekli işçi alınacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "Açık Kamu İş İlanları" bölümünde belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını İŞKUR il müdürlükleri veya www.iskur.gov.tr aracılığıyla yapabilecek. Söz konusu duyuru 5 gün ilanda kalacak.

Her aday İŞKUR'da yayımlanan listedeki bir meslek koluna başvuru yapabilecek. Sınav öncesi, sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi, açık iş sayısının 4 katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 1 Haziran'da yapılacak. Kurada belirlenen adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.

Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.

Sürekli işçi alımına yönelik alanlara, başvuru şartlarına ve sınavlarla ilgili diğer bilgilere İŞKUR ilanlarından ulaşılabilecek.

ETİKETLER
DSİ Kamu Personel
Sıradaki Haber
KOSGEB, deprem bölgesi için destek limitlerini artırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:54
Altun: Ya istikrar diyeceğiz ya karmaşa diyeceğiz
14:48
Europol'ün, Balkanların en büyük uyuşturucu şebekesine operasyonunda 23 kişi yakalandı
14:49
TBMM'de yeni milletvekilleri için kayıt hazırlıkları başladı
14:57
İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii açıldı
14:38
Almanya'daki silahlı saldırıda iki Türk işçiyi öldüren zanlı tutuklandı
14:36
BM, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 200 bin kişinin ülkeden ayrıldığını açıkladı
Tarihi Maraş Çarşısı'nda hareketlilik
Tarihi Maraş Çarşısı'nda hareketlilik
FOTO FOKUS
Dürümlü katliamının 7. yılı: Canları pahasına teröristlerin planına engel oldular
Dürümlü katliamının 7. yılı: Canları pahasına teröristlerin planına engel oldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ