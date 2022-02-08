Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Doğu Karadeniz'den geçen yıl 180 bin 994 tonluk yapı ve inşaat malzemesi ihraç edilerek 43 milyon 14 bin 793 dolar gelir sağlandı.

Bölgeden yapı ve inşaat malzemesi ihracatı, 179 bin 54 ton karşılığı 38 milyon 667 bin 823 dolar kazanç elde edilen 2020'ye göre değerde yüzde 11 arttı.

Gürcistan, Azerbaycan ve Rusya, bölgeden geçen yıl en fazla yapı ve inşaat malzemesi satılan ülkeler oldu.

Doğu Karadeniz'den 2021 yılında Gürcistan'a yapılan 174 bin 719 tonluk yapı ve inşaat malzemesi ihracatından 37 milyon 94 bin 65 dolar gelir elde edildi. Gürcistan'ı 1 milyon 765 bin 115 dolar ile Azerbaycan, 715 bin 989 dolar ile Rusya izledi.

Bölgeden önceki yıldan farklı olarak Belçika, Portekiz, İspanya, Ukrayna, Peru, Kenya, Gana, Kuzey Makedonya, Etiyopya, Norveç ve Çekya'ya da ihracat gerçekleştirildi.