Karadeniz’de av sezonunun başladığı 1 Eylül'den itibaren ağlarını denize bırakan balıkçılar, bereketli istavrit avının ardından palamudun izini sürüyor. Radarda sürüleri fark eden balıkçılar, gün boyu defalarca denize ağlarını bırakıyor.

Artvin’in Hopa ilçesinden demir alan balıkçılar, denizde 24 saat süren zorlu bir av süreci geçiriyor.

[Fotoğraf: DHA]

Radarla sürüleri takip eden balıkçıların ilk 6 denemede, ağları boş çıktı. 7'nci denemede ise ağlar palamutla doldu. Kasa kasa palamutla kıyıya dönen balıkçılar aynı bolluğun hamside de yaşanmasını bekliyor.

Bundan sonraki beklenti hamsinin gelmesi

Tekne kaptanı Mustafa Kuru, "Bugüne kadar istavrit avlıyorduk. Beklentilerimiz palamuttan yanaydı. 2 gündür artık palamut avlamaya başladık. 15-20 gün daha palamut avlarsak biz de emeklerimizin karşılığını alırız. Bundan sonraki beklentimiz hamsinin gelmesi. Biz balık avcıları olarak gecemizi gündüzümüze katarak yağmurda, karda, soğukta, sıcakta mücadele ederek sezon boyunca ekmeğimizi kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"5-10 gün karaya çıkmadığımız oluyor"

Zor bir meslek olduğunu vurgulayan tekne görevlisi Mirhat Beşik ise, şunları söyledi:

"Kar kış demeden, daha çok balık yakalamak için çabalıyoruz. Yeri geliyor 5-10 gün karaya hiç ayak basmıyoruz. Zor bir meslek ama güzel yanları da var. 'Hazır ol' komutunu alınca ağ sermeye başlıyoruz ve sonrasında 2-3 saat sürecek bir tempoyla balığı tekneye alıyoruz."