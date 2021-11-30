Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesine 1 doktor öğretim üyesi atanacak.

Mühendislik Fakültesine 4, Edebiyat ve Of Teknoloji fakültelerine 2'şer, Tıp ve Eczacılık fakültelerine de 1'er araştırma görevlisi alınacak.

Kadrolara başvurular, 13 Aralık'a kadar "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.