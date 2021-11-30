Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne 11 öğretim üyesi alınacak
[Fotoğraf: AA]
Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne (KTÜ) çeşitli branşlarda 11 akademisyen alınacak. Başvurular 13 Aralık'a kadar sürecek.
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesine 1 doktor öğretim üyesi atanacak.
Mühendislik Fakültesine 4, Edebiyat ve Of Teknoloji fakültelerine 2'şer, Tıp ve Eczacılık fakültelerine de 1'er araştırma görevlisi alınacak.
Kadrolara başvurular, 13 Aralık'a kadar "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.
Etiketler: Karadeniz Teknik Üniversitesi
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