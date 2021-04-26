İmalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 75,9 seviyesine çıktı.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,6 puan artarak yüzde 76,2'ye çıktı.

"Ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranına ilişkin şunları kaydetti;

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76,2 düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret dengemiz açısından kritik öneme sahip ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı ise yüzde 78,8'le Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.