Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapasite kullanım oranı arttı
[Fotoğraf: AA]
İmalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda bir önceki aya kıyasla 1,2 puan arttı.
İmalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 75,9 seviyesine çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, imalat sanayiinde faaliyet gösteren 1.745 iş yeri tarafından nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak yüzde 75,9'a yükseldi.
Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,6 puan artarak yüzde 76,2'ye çıktı.
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