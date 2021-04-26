Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Enflasyon Raporu 29 Nisan'da açıklanacak
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Enflasyon Raporu 2021-II"nin tanıtımı için 29 Nisan Perşembe günü basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında, "Enflasyon Raporu 2021-II"nin tanıtımı amacıyla yapılacak toplantıyı sanal ortamda gerçekleştirecek.
Saat 10.30'da başlayacak toplantı, bankanın internet sitesinden, resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
"Enflasyon Raporu 2021-I" toplantısında enflasyonun, 2021 sonunda yüzde 7,3 ila yüzde 11,5 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.
Etiketler: Enflasyon Koronavirüs Merkez Bankası Twitter
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