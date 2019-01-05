Kapadokya turizminin lokomotifi haline gelen balon turları, her geçen yıl daha çok ilgi görüyor. Turlar, bölgenin doğal güzelliklerini görmek için gelen yerli ve yabancı turistlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Hava koşullarının elverişli olduğu günlerde sabahın erken saatlerinde peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, bölgenin eşsiz manzarasına ayrı bir ahenk katıyor.

Aynı anda 100 balonun uçuşuna izin veriliyor

Bölgede faaliyet gösteren 25 firmanın düzenlediği turlarla balonlar, sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükseliyor. Aynı anda 100 balonun uçuşuna izin verilen bölgede, günün ilerleyen saatlerinde talep ve hava şartlarına bağlı olarak 50 balon daha havalanabiliyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin katıldığı aktivitelerin başında gelen sıcak hava balon turları turizmin yanı sıra istihdam ve ekonomiye de önemli katkı sağlıyor.

Ekonomiye yaklaşık 70 milyon euro katkı sağlandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerinden derlenen bilgiye göre, 2018 yılında sıcak hava balon turuna katılan turist sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 63 artış göstererek 537 bin 500 kişiye ulaştı. Bu sayede, ekonomiye yaklaşık 70 milyon euro katkı sağlandı.

Geçmiş yıllara kıyasla yoğun talep gören sıcak hava balonları, 2018 yılı boyunca havanın müsait olduğu 230 gün uçuş gerçekleştirdi. Turlara en çok talep ise ekim ayında görüldü. Ekim ayında turlara 65 bin 604 turist katıldı.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, farklı ülkelerde yapılan balon uçuşları arasında en yoğun talebin Kapadokya'da olduğunu, tur sırasında bölge semalarında oluşan güzel görüntünün manzaraya renk kattığını belirtti.

“Bölgeye gelen misafirlerin yüzde 90'ı balona binmek istiyor”

Durmaz, "2018 yılı turizm açısından ve Kapadokya'daki balon sektörü açısından çok mükemmel geçti. Bölgeye gelen misafirlerin yüzde 90'ı balona binmek istiyor. Son aylardaki hava şartları dolayısıyla balona binemeyenler için gün içinde farklı saatlerde ek sortiler düzenlenerek bu ihtiyaç karşılanmaya çalışıldı. Balon başlı başına bir sektör haline geldi. Ekonomiye büyük katkı sağlıyor, aynı zamanda bölgede istihdam oluşturuyor. Pilotun yanı sıra yer ekibi ve servis personellerinden oluşan geniş bir ekiple hizmet sunuluyor." dedi.

Bu arada, sıcak hava balon sektörünün gözde merkezi haline gelen bölgede, ortalama bir saatlik balon turu fiyatı kişi başı 120 ile 170 euro arasında değişiyor.

Kaynak: AA