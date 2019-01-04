Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, JW Marriot Hotel'de 2018 Yılı İhracat Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

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2018’de ihracatın yüzde 7,1 artarak 168,1 milyar dolara yükseldiğini belirten Pekcan, Cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllık ihracatının gerçekleştiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018 Yılı İhracat Değerlendirme Toplantısında konuşuyor. https://t.co/VGMMZfOHY8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Ocak 2019

Pekcan, "2018'de ithalatımız yüzde 4,6 azalış ile 223,1 milyar dolara geriledi. 2018'de ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı bir önceki yıla göre 8,2 puan artışla yüzde 75,3 düzeyine yükseldi." dedi.

Kaynak: AA