Toplam 227 metre uzunluk, 114 metre yükseklik, 42 metre genişlik ve 60 bin 316 groston ağırlığa sahip Kanuni sondaj gemisinin, Filyos Limanı'nda kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işleri tamamlanacak.

Gemicilik hizmetlerinin yanı sıra sondaj platformu ve teknik hizmetleri de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen ilk Türk sondaj gemisi olan Kanuni, 31 Ocak'ta TPAO'nun envanterine katılmıştı.

İngiltere'nin Port Talbot Limanı'ndaki hazırlıklarını 22 Şubat'ta tamamlayarak yola çıkan gemi, yaklaşık 1 ay süren yolculuğun ardından 17 Mart'ta Türkiye'ye varmıştı.

Modernizasyonu ve bakım çalışmaları tamamlanan Kanuni, Mersin'in Taşucu Limanı'ndan 13 Ekim'de ayrıldı.

Ortalama 8 mil hızla 19 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan geçerek Haydarpaşa Limanı'na gelen Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi 14 Kasım'da Filyos'a ulaştı.

Güney Kore'de Samsung tarafından 2012'de üretilen Kanuni sondaj gemisi, toplam 11 bin 400 metre derinlikte 3 bin metre sondaj açabiliyor. Söz konusu gemi, 2015'e kadar Brezilyalı enerji devi Petrobras tarafından kullanılmıştı.

Türkiye şu anda sismik araştırma gemileri Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis ile sondaj gemileri Fatih ve Yavuz'la denizlerdeki çalışmalarını sürdürüyor.