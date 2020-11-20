Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,76 artışla 461,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.062,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,76 yükselişle 461,70 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 461 lira 50 kuruşken satışı ise 461 lira 70 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 743 lira satış fiyatı ise 748 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 20 Kasım 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: