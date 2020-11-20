Faizsiz konut edindirme sisteminde yeni dönem geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yapacağı düzenleme ile tüketicileri konut sahibi yapan şirketlerin yasal ve hukuki alt yapılarının oluşturulması hedefleniyor.

Amaç, hem tüketicileri korumak hem de sistemi geliştirmek.

'Kuruluş aşamasında koşullar belirlenecek'

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Dr. Cahit Sönmez, "Hem kuruluş aşamasındaki koşullar belirlenecek, hem de kurulduktan sonra denetimleri nasıl olacak, nasıl işlenecek, regülasyon düzenleme yapılacak" dedi.

Sistemi özellikle faiz hassasiyeti bulunan tüketiciler tercih ediyor. Sistem, son dönemde Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 15'ini oluşturuyor. Bu alanda şirket sayısı ise 35'i geçti. Şirketler taksit imkanı sağlıyor.

'Faizsiz konut sisteminde hedef orta ve alt gelir grubu'

Tüketiciden evin maliyetinin belli bir yüzdesi de katılım bedeli olarak alınıyor.

Sönmez, "Burada biraz daha hedef kitleleri orta ve onun altı gelir grubuna sahip olanlar. Tabi bu sistemde biraz daha maliyetler aşağı inebiliyor" diye konuştu.

Uzmanlar, ilerleyen dönemde bazı bankaların ve finansal kuruluşların da bu alanda faaliyet gösterebileceğini belirtiyor.