Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Enginar Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında Kandıra'da bulunan atıl durumdaki arazilerde geçen eylül ayında enginar demonstrasyon dikimi yapıldı.

Hibe olarak verilen enginar fideleriyle arazilerini ekonomiye kazandıran 10 çiftçi, bölgeye uyum sağlayan ürünün hasadına başladı. Kesimi yapıldıktan sonra temizlenerek Kocaeli'deki semt pazarlarında satışa sunulan enginarlar tüketiciden yüksek talep görüyor.

Enginarın Kandıralı çiftçiler için yeni gelir kaynağı olması ve üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

"Mayısta başlayan hasat yaz sonuna kadar sürecek"

Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ercan Aydın, ilçedeki atıl arazilerin ekonomiye kazandırılması ve alternatif ürünle çiftçinin dar alandan daha fazla gelir elde edebilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalışmalar sonucunda Kandıra'nın coğrafya ve iklim koşulları açısından enginar üretimine uygun olduğunu tespit ettiklerini anlatan Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığının desteklediği projeyle 10 çiftçiye 10 bin enginar fidesi dağıttıklarını söyledi.

Enginarın bölgeye uyum sağladığını dile getiren Aydın, mayıs ayı itibarıyla başlayan hasadın yaz sonuna kadar süreceğini bildirdi.

Aydın, enginarın çok bereketli bir bitki olduğunu vurgulayarak "Kandıra'da bir kökten 4 ila 7 enginar meyvesi alabiliyoruz. Bir üreticimiz yılda 4 binle 7 bin adet arası meyve alacak. Bu da üreticimize yıllık en az 30-35 bin lira civarı ek gelir sağlayacak." dedi.

"Çiftçiler ilk yılda elde edilen verimden memnun"

Projeden yararlanan üreticilerin ilk yılda elde edilen verimden memnun olduğunu dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Üreticilerimiz ürünü pazara sunmak için de emek harcıyorlar. Enginar hasadından, temizleyip tezgaha koymak da ayrı emek gerektiriyor. Hasatta makine kullanılmıyor, bıçakla kesiliyor. Temizlendikten sonra pazarda tezgaha konuluyor. Genelde pazarda satıyorlar. Sadece Kandıra değil, çevre ilçeler de talep ediyor."

Aydın, "Projeden yararlanan çiftçilerimiz gelecek yıl enginar üretimini devam ettirecek. Ekili alanı 20 dönüme kadar çıkarmayı planlayan çiftçilerimiz var. Gelecek yıl 200 dönüme kadar çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Günde ortalama 500 tane satıyoruz"

Seyitaliler Mahallesi'nde enginar yetiştiren Adem Ayverdi de ilk yılda aldıkları verimden çok memnun olduklarını, bir kökten 7 baş meyve aldıklarını belirtti.

Taleplere yetişemediklerini vurgulayan Ayverdi, "Hep sipariş var. Günde ortalama 500 tane satıyoruz. Ben yetiştiriyorum, çocuk satıyor. İş çok olunca işçi tutuyoruz. Seneye artırmayı düşünüyoruz, 2 dönüm daha ekmeyi düşünüyoruz. Gören komşular da fidesini istiyor." dedi.

Ayverdi, il dışından da siparişlerin geldiğini belirterek, "Ankara ve Antalya'dan bile sipariş geldi. En son Bodrum'a 100 tane gönderdik." bilgisini paylaştı.

"Aileme de güzel katkı oluyor"

Döngelli Mahallesi'nde yaşayan Türkay Çevik de tarlasının daha önce atıl durumda olduğunu, değerlendirmek için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden hibe enginar fidesi aldığını söyledi.

Bir dönüm araziye 1000 kök enginar diktiğini ve verimden çok memnun olduğunu dile getiren Çevik, "Kandıra pazarına çıkarıyoruz. Orada güzel müşterimiz var, sürekli alıyorlar. Tanesi 10-15 liradan satılıyor. Aileme de güzel katkı oluyor." diye konuştu.