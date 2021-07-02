Asrın projesi Kanal İstanbul için ilk adım atıldı. Marmara ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak 45 kilometrelik kanalın üzerine inşa edilecek 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçiş köprüsünün temel atma töreni gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü de kolları sıvadı ve Kanal İstanbul Hatıra Parası'nı satışa sundu.

Motifler bolluğu, bereketi ve barışı simgeliyor

925 ayar gümüş olarak basılan Kanal İstanbul Hatıra Parası’nın arka yüzünde Kanal İstanbul logosu bulunuyor.

Arka yüzündeki bitkiler de Cumhuriyet döneminde çeşitli zamanlarda basılan tedavül veya hatıra paralarında da kullanılan bir desen. Başak ve yaprak motifleri genel anlamda bolluğu, bereketi ve barışı simgeliyor.

İlk aşamada 1000 adet basılan hatıra paralarının maksimum baskı adeti ise 3 bin olarak belirlendi.

Hatıra parasındaki 20 TL ise simgesel bir rakam. Gümüş paralar, 300 TL ve kutulu 350 TL ücretle satın alınabiliyor.

Kanal İstanbul'da ilk temel atıldı

Kanal İstanbul'da ilk temel 26 Haziran'da atılmıştı. Marmara ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak 45 kilometrelik kanalın üzerine inşa edilecek 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçiş köprüsü için temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Marmara ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak Kanal İstanbul üzerinde 6 kara yolu köprüsü inşa edilecek.

Bu köprülerden ilki, Başakşehir-Nakkaş kesimindeki Sazlıdere geçişini sağlayacak.

8 şeritli köprünün viyadükleriyle toplam uzunluğu 860 metre, ana açıklığı 440 metre, kulelerinin yüksekliği ise 196 metre olacak.

İlerleyen aşamalarda diğer köprülerin yapımına da başlanacak.