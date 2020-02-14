Haber Giriş:
Kamu yatırımlarında 'aslan payı' ulaştırmanın
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
2020 yılı Yatırım Programı'nda 77,1 milyar lira tutarındaki kaynak ulaştırmaya ayrıldı.
2020 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, kamu yatırımları için bu yıl ayrılan 77,1 milyar lira tutarındaki kaynağın 25,2 milyar liralık kısmı ulaştırma ve haberleşme sektörüne tahsis edilecek. Bu sektörü, yaklaşık 12,3 milyar lirayla iktisadi ve sosyal alanlarda yapılacak diğer kamu hizmetleri, 11,8 milyar lirayla enerji, 11,1 milyar lirayla eğitim, 6,1 milyar lirayla sağlık ve 5,2 milyar lirayla tarım izleyecek.
Etiketler: kamu yatırımlarıSon Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 10:43
Son Haberler
- 11:02
- 11:01
- 10:57
- 10:53
- 10:39
Sıradaki Haber
ABD'den Çin ve Rusya'daki 9 şirkete yaptırım kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz