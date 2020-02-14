Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde kasımda satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,8 arttı. Kasımda satılan konut sayısı 113 bin 615 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 251 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 989 konut satışı ve yüzde 10,6 pay ile Ankara, 7 bin 212 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Bayburt oldu.

36 bin 40 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 artarak 36 bin 40 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,7 oldu.

Yabancılara 3 bin 907 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 artarak 3 bin 907 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı.