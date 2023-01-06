Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 00:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
Kamu işçilerinin ikramiye ödemeleri 27 Ocak ve 17 Nisan'da yapılacak. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2023 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl verilecek ek ödemenin birinci yarısı 27 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 14 Nisan'da yapılacak.
Bu işçilerden, maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ek ödemenin tamamı 22 Aralık'ta verilecek.
Etiketler: Son Dakika Resmi Gazete Kamu Personel
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