Bakanlıkça hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden terör örgütü DEAŞ bağlantılı 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Mal varlığının dondurulması kararı alınan terör örgütü DEAŞ bağlantılı gerçek kişiler Abdulhameed Salim Ibrahim Alismaeel, Omar Abdulhameed Alesmail, Mohammed Abdulhameed Salim Al-Ismaeel, Ahmed Abdulhameed Salim Al-Ismaeel, Luay Jasim Hammadi Al-Gburi olarak sıralandı.

DEAŞ bağlantılı tüzel kişiler listesinde ise Wadi Alrrafidayn Gıda Yaş Sebze Meyve Bakliyat Otomotiv Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Al Grubi Al Humran Elektrik Malzemeleri Dayanıklı Tüketim Mobilya İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited şirketi yer aldı.