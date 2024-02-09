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Ekonomi
AA 09.02.2024 10:26

Kamu harcamaları için parasal sınırlar belirlendi

Kamu muhasebatında 2024 yılında uygulanacak parasal sınırlar ve alındı birim fiyatları tespit edildi.

Kamu harcamaları için parasal sınırlar belirlendi
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanlığının Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, kamu muhasebatına yönelik kasa, muhasebe yetkilisi mutemedi ve ön ödeme işlemleri gibi konular düzenlendi, bu yıl uygulanacak parasal sınırlar ve alındı birim fiyatları belirlendi.

Buna göre, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği gereğince muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı 6 bin 500 lira ile 110 bin lira arasında, harcama yetkilisi mutemedi avans sınırları 4 bin 400 lira ile 3 milyon 300 bin lira arasında, özel bütçeli idareler için avans sınırları 8 bin 600 lira ile 6 milyon 160 bin lira arasında, alındı birim fiyatları da belgenin türüne göre 3 ile 195 lira arasında olacak.

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