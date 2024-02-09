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Ekonomi
AA 09.02.2024 09:51

Türkiye'nin sanayi üretimi arttı

Sanayi üretim endeksi, 2023 aralıkta aylık bazda yüzde 2,4 artarken, yıllık bazda yüzde 1,6 yükseldi.

Türkiye'nin sanayi üretimi arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, aralıkta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,4 arttı

Aralıkta ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.
 

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