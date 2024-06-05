Açık 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.06.2024 14:41

Kahverengi kokarcayla mücadelede 30 ilde 150 bin parazitoit doğaya salınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl kahverengi kokarcanın bulunduğu, bulunma potansiyeli olan ve tarımsal anlamda önemli görülen 30 şehirde 150 bin parazitoit salımının planlandığını açıkladı.

Kahverengi kokarcayla mücadelede 30 ilde 150 bin parazitoit doğaya salınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan'ın, Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ndeki eski hizmet binasının biyolojik mücadele laboratuvarına dönüştürülmesi projesinin hangi aşamada olduğu ve kahverengi kokarcayla biyolojik mücadeleye yönelik yazılı soru önergesini cevapladı.

Bakan İbrahim Yumaklı, 2021'de biyolojik mücadele için kurulan laboratuvarın 3 adet tam kontrollü iklim odası, 4 iklim kabini, 1 adet eksi 80 santigrat derece derin dondurucu, 2 adet yapay ekolojik alan ve ofisleri kapsayan modem ve dünya standartlarında bir kompleks halini aldığını aktardı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde kurulan biyolojik mücadele laboratuvarının, yaklaşık 2,5 yıldır aktif olarak kahverengi kokarca mücadelesi için parazitoit üretimi yaptığını belirten Yumaklı, geçen yıl burada üretilen 22 bin parazitoidin ilk salımlarının yapıldığını bildirdi.

Kahverengi kokarcayla mücadelede 30 ilde 150 bin parazitoit doğaya salınacak

2024'te 150 bin parazitoit salınacak

Bakan Yumaklı, 2023'ün Aralık ayında Fındık Araştırma Enstitüsü'nde kahverengi kokarca ile mücadele amaçlı biyolojik mücadele laboratuvarı kurulması talimatı verildiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Fındık Araştırma Enstitüsü eski hizmet binasının laboratuvara dönüştürülmesi için ilk tadilat ihalesi gerçekleştirilmiş olup tadilat işlemleri bitme aşamasındadır. Fındık Araştırma Enstitüsü'nde laboratuvar kurulum işlemleri devam ederken, mevcut koşullarda küçük iyileştirmelerle 2024 yılı ocak ayından itibaren üretim çalışmalarına başlanmış olup 2024 yılında salımı yapılabilecek 5 bin adet parazitoit üretimi gerçekleştirilmiştir."

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde üretilerek Fındık Araştırma Enstitüsü'ne gönderilen 14 bin kahverengi kokarca yumurtasının parazitlettirilme işleminin gerçekleştirildiğini vurgulayan Bakan İbrahim Yumaklı, "Bakanlığımızca 2024 yılı için Giresun ilinde toplamda 19 bin parazitoit salımı gerçekleştirecektir. Ayrıca, 2024 yılında 150 bin parazitoidin kahverengi kokarcanın bulunduğu, bulunma potansiyeli olan ve tarımsal anlamda önemli görülen 30 ilde doğaya salımı planlanmıştır." bilgisini paylaştı.

Tarımsal üretimde büyük kayıplara neden olabiliyor

Kahverengi kokarca, tarımsal üretimde büyük kayıplara neden olan istilacı bir zararlı olarak Türkiye'de önemli bir tehdit oluşturuyor. İlk kez 2017 yılında Artvin'de tespit edilen kahverengi kokarca böceği, birçok meyve ve sebze türüne zarar veriyor. Fındık, elma, armut, turunçgiller, şeftali, ceviz, mısır, fasulye, domates, biber ve patlıcan gibi ürünler, kahverengi kokarcanın başlıca hedefleri arasında yer alıyor. Böcek, meyve ve sebzelerde emgi yaparak verim ve kalite kaybına yol açıyor.

Kahverengi kokarca, bitkisel materyaller, ulaşım araçları, erginlerin uçuşu ve zararlının bulunduğu ülkelerle yapılan ticari faaliyetlerle yayılıyor.

İnsan sağlığına doğrudan bir tehlikesi bulunmayan kahverengi kokarca, yaz mevsimi sonunda kışlamak için özellikle ev, depo gibi korunaklı alanları tercih ettiği için fiziki rahatsızlık oluşturuyor.

Kahverengi kokarcayla mücadelede 30 ilde 150 bin parazitoit doğaya salınacak

Esasa zararı Meyvelerin olgunlaşma döneminde görülen kahverengi kokarca, özellikle armut, şeftali ve nektarinde üretim dönemi boyunca verdiği zarar sonucu meyveler üzerinde derin nekrozlar, şekil bozuklukları, meyvenin içine doğru genişleyen zedelenme-çürük benzeri doku kayıplarına sebep oluyor.

Bakanlık mücadele için çeşitli çalışmalar yürütüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018 yılından itibaren kahverengi kokarca ile mücadele için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, feromon tuzakları dağıtılarak zararlının yayılımı izleniyor, halkın bilinçlendirilmesi amacıyla afiş ve lifletler hazırlandı. Ayrıca, yumurta parazitoidi Trissolcus japonicus'un kitlesel üretimi yapılarak 2023 yılı Haziran ayında salınımına başlandı.

ETİKETLER
İbrahim Yumaklı Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Bolat: Tunus ile ticaret rakamlarını yükseltmekte kararlıyız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:51
Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı
15:23
Adana yanıyor: Termometreler 43 dereceyi gösterdi
15:00
Türkiye ve Özbekistan arasındaki ticarette yeni rota 5 milyar dolar
15:56
Çanakkale'de ormanlık alanda yangın
14:57
6'ncı Etnospor Kültür Festivali yarın başlıyor
14:52
e-Tebligatla 7,8 bin ton kağıttan tasarruf edildi, 133 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı
Gazze'de kurbanlık hayvan krizi yaşanıyor
Gazze'de kurbanlık hayvan krizi yaşanıyor
FOTO FOKUS
Soluk borusuna sakız kaçan öğrencisini kurtardı
Soluk borusuna sakız kaçan öğrencisini kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ