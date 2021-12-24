Doğal gazda kademeli tarife planında son aşamaya gelindi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, düzenlemenin 4 Ocak'ta açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacağını belirtti.

Sistemin hayata geçmesiyle doğal gaz faturaları farklı tarifeler üzerinden fiyatlandırılacak.

"Az tüketenin uygun fiyatla ücretlendirilmesi öngörülüyor"

Petrol ve Doğalgaz Platformu Derneği (PETFORM) Genel Sekreteri Murat Kalay, sistemle ilgili şu bilgiyi verdi:

"Doğal gazı tüketim miktarlarına göre daha az tüketenden, belli bir miktarı aşmayandan daha uygun fiyatla, ama belli bir tüketim miktarını aşan, makulun üstüne çıkan abonelerden de daha yüksek seviyelerde ücretlendirilmesini ön gören bir mekanizma."

Doğal gazda kademeli ve sosyal tarife planı ile daha fazla enerji kullananların da tasarrufa yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Uzmanlar, daha fazla tüketenin üst seviyeden tarifeye tabi olmasının sistemi dengeleyebileceğini aktarıyor.