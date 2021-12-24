Altının gram fiyatı, güne yükselişe başlamasının ardından 672 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 6,4 altında 662,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,4 yükselişle 671,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.100 lira, Cumhuriyet altını da 4.510 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasada Noel tatili öncesinde 1.808 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede Noel tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu belirterek, yurt içinde ise yatırımcıların yeniden pozisyonlanması ve kurun dengelenmesi sürecinde altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 672 lira 30 kuruşken satışı ise 672 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.085 lira satış fiyatı 1.100 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 24 Aralık güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.808,31 dolar

Satış: 1.808,50 dolar

Gram

Alış: 672,30 lira

Satış: 672,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.085,57 lira

Satış: 1.100,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 4.465,00 lira

Satış: 4.510,00 lira