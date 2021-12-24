Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 24 Aralık 2021 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,808 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 24 Aralık’ta gram altın 672 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... 24 Aralık 2021 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne yükselişe başlamasının ardından 672 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 6,4 altında 662,2 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,4 yükselişle 671,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.100 lira, Cumhuriyet altını da 4.510 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasada Noel tatili öncesinde 1.808 dolar seviyesinde dengelendi.
Analistler, bugün ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede Noel tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu belirterek, yurt içinde ise yatırımcıların yeniden pozisyonlanması ve kurun dengelenmesi sürecinde altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 672 lira 30 kuruşken satışı ise 672 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.085 lira satış fiyatı 1.100 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 24 Aralık güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.808,31 dolar
Satış: 1.808,50 dolar
Gram
Alış: 672,30 lira
Satış: 672,50 lira
Çeyrek
Alış: 1.085,57 lira
Satış: 1.100,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 4.465,00 lira
Satış: 4.510,00 lira
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