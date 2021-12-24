Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 11,54 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, pazartesi günkü zirvesinden başlayan aşağı yönlü seyrine devam ederek 10,2520 ile 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışa göre yüzde 6,7 azalışla 11,3870'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,4 artışla 11,5410 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,13 değer kazanarak 13,1720'den, sterlin/TL yüzde 3,7 artışla 15,6020'den satılıyor.

Analistler, dünya genelinde bugün başlayan Noel tatili nedeniyle birçok piyasanın kapalı olduğunu hatırlatarak, döviz kurlarında düşük işlem hacmi ile oynaklığın devam edebileceğini ifade etti.

Bu arada dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için şeffaflığı merkeze alan, öngörülebilir ve kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerinde mutabık kalındı.

Dün akşam NTV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli ile yaza kalmadan çok hızlı bir değişimin görüleceğini, her şeyin olumluya döndüğünü söyledi. Nebati, "Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı açan, dövizden Türk lirasına hesabını döndüren kaç mudi oldu?" sorusunu ise "Bu sabah 10 milyar liraydı. Öğleden sonra katlanarak gidiyor, veriler gecikmeli geliyor." şeklinde yanıtladı.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarından Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin faydalanabileceğini, uygulamadan birden fazla kez yararlanılmasının mümkün olacağını ve alt/üst limitin olmayacağını duyurdu.

Duyuruda, bankaların, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına uygulayacağı asgari faiz oranı Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacağı kaydedilerek, "Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecek. Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecek." ifadeleri kullanıldı.

24 Aralık güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyleydi: