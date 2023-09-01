İzmir Enternasyonal Fuarı 92. kez kapılarını açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ tarafından, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ve Ticaret Bakanlığının himayesinde 92. kez düzenlenen fuar kortej yürüyüşüyle başladı.

İzmirliler yürüyüş için saat 18.30'da, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Fuarın coşkusunun İzmirlilerle buluştuğu kortej, birbirinden renkli gösterilere sahne oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşe, tahta bacaklı performans sanatçıları ve dansçılar renk kattı. Kortej yürüyüşü Kültürpark Lozan Kapısı'nda son buldu ve yürüyüşün ardından İEF'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, salgın, Rusya-Ukrayna Savaşı, 6 Şubat deprem felaketi ve son olarak ana ihracat pazarı Avrupa Birliği'nin daralan talebi nedeniyle içte ve dışta üretimin ve ticaretin yavaşladığına dikkati çekti.

Ağar, tüm bu olumsuz koşullara rağmen Türkiye'nin 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyümeyi başardığını, 12 çeyreklik süregelen kesintisiz bir büyüme performansını korumayı başardığını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Önümüzdeki beş yıllık dönemde ekonomi politikalarının en temelinde ihracat olacak"

"İnşallah bu yıl sonunda da 265 milyar dolarlık bir ihracata ulaşmayı hedeflemekteyiz" diyen Ağar şunları kaydetti:

"İhracat üssü olarak İzmir kuruluş yıllarından bu yana Türkiye'nin kalkınmasında, dışa açılmasında önemli bir rol oynamıştır. Ülkemiz ihracatı açısından büyük önem taşıyan İzmir'den yapılan ihracat 2022 yılında 17 milyar dolar olmuştur. Önümüzdeki beş yıllık dönemde de ekonomi politikalarının en temelinde yine ihracat olacak. İçeride sağlıklı ve dengeli bir ekonomik model benimsenirken büyümenin motoru yine ihracat olacak. Ülkemizin yakalamış olduğu bu ihracat başarılarının yalnızca sayısal bir başarı olmadığını ihracatçılarımızın yıllar itibariyle katma değeri arttırma ve ileri teknoloji odaklı yaşadığı niteliksel bir dönüşümün de sonucu olduğunun farkındayız."

İzmir Valisi Süleyman Elban, İkinci Dünya Savaşı'nda bile bu fuarın devamlılığını koruduğunu anımsatarak şunları kaydetti:

"Bizler çocukluğumuzda gazetelerde hep İzmir Fuarı'nı günlerce takip ederdik. Buradaki yapılan işleri, sanatçıları burada olan eğlenceleri, etkinlikleri biz de büyük bir hayranlıkla, coşkuyla takip ederdik. Hem ülkemizdeki fuarcılığı başlatan bir şehiriz hem de bölgemize birçok ülkeye fuarcılık konusunda örnek olan bir şehiriz. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın mutlak suretle fuarcılık anlayışına yeni şeyler getirmek ve koymak, sorumluluğunda ve mecburiyetinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü öncü olmak Atatürk'ün emanetini üstlenmiş olmak böyle bir sorumluluğunu gerektiriyor. Çünkü bu şehrin Anadolu'yu dış ticaretle tanıştırmak gibi bir geçmişi ve geleneği var. Dolayısıyla dış dünyayla bu ülkenin insanlarını fuarcılık ve diğer ekonomik alanlarda da mutlak surette buluşturma farklı farklı alanlarda onları kaynaştırma ödev ve sorumluluğunda devam ettirmesi gerekiyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarın her renkten, her ülkeden insanın buluştuğu bir dünya meydanı olduğunu belirterek aynı zamanda dünyaya İzmir'den tutulan bir ayna olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Soyer, 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nı, umudu daha da büyütmek için gençlere ithaf ettiklerini dile getirerek, "Gençler, tek birinizin dahi bu ülkeyi terk etmesini içimize sindiremiyoruz. Bu ülkenin pırıl pırıl gençleri, yüz akı, çalışkan ruhları. Hiçbir yere gitmenize razı değiliz. Her karış toprağı gözümüzün içine bakan eşsiz bir vatanımız var. Biliyorum ki bu ülke, yeryüzünün en mutlu ve en üretken nesillerini sarıp sarmalayacak güce sahip. Yeter ki biz bu toprakların gücünü, gençlerimizin gücüyle buluşturmayı başaralım. Göreceksiniz bu muhteşem değişimi hep birlikte, güle oynaya gerçekleştireceğiz. 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın sizlere ithaf edilmesini, lütfen bu gayretimizin bir simgesi olarak kabul edin." diye konuştu.

Fuarı depremin içlerinde bıraktığı derin acıyla açtıklarını dile getiren Soyer, "Aradan aylar geçse de yıllar geçse de bu acının asla geçmeyeceğinin farkındayım. Önce deprem, ardından sellerle büyük kayıplar yaşayan, fuarımızın bu yılki onur konuğu Şanlıurfa'ya, İzmir'e bir kez daha hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum." ifadesini kullandı.

Fuar, Türkiye'de ilk kez Uluslararası Tekstil Bienali'ne de ev sahipliği yapacak. 17 ülkeden 57 katılımcının yer aldığı Bienaldeki eserler, Atlas Pavyonu'nda sanatseverlerle buluşacak. 10 gün boyunca 26 konser, tiyatro ve film gösterimleri, spor etkinlikleri gerçekleştirilecek.