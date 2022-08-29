İZBAN, 12 yıl önce 24 vagon ve 31 istasyonla 80 kilometrelik Aliağa-Cumaovası hattında toplu taşıma hizmeti sunmaya başladı.

Daha sonra yeni hatlarının hizmete girmesiyle 136 kilometrelik hat ve 42 istasyona ulaştı.

İZBAN, 12 yıllık süreçte 840 milyon yolcu taşıdı, 66 milyon kilometre yol kat edip 1 milyon sefer sayısına ulaştı.