Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İZBAN 840 milyon yolcu taşıdı
[Fotograf: AA]
İzmir'de hizmet veren banliyö treni sistemi İZBAN, ilk yolcusunu taşıdığı 30 Ağustos 2010'dan bu yana yaklaşık 840 milyon yolcuya hizmet verdi.
İZBAN, 12 yıl önce 24 vagon ve 31 istasyonla 80 kilometrelik Aliağa-Cumaovası hattında toplu taşıma hizmeti sunmaya başladı.
Daha sonra yeni hatlarının hizmete girmesiyle 136 kilometrelik hat ve 42 istasyona ulaştı.
İZBAN, 12 yıllık süreçte 840 milyon yolcu taşıdı, 66 milyon kilometre yol kat edip 1 milyon sefer sayısına ulaştı.
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