İTO’dan indirim kampanyasına destek çağrısı

İndirim kampanyası büyümeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına bir destek de İstanbul Ticaret Odası'ndan geldi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyonla mücadelede kritik bir viraja girildiğini kaydetti, kampanyanın önemine dikkat çekti.

"Son dönemde özellikle enflasyonla ilgili süreçte önemli bir kritik bir aşamaya geldik. Özellikle ticaret bakanımızın yaptığı çalışmalar var burada bir rasyonelleşme politikasının neticelerini almak üzere hep beraber katkı vermemiz gereken bir dönemdeyiz."

İTO'dan 740 bin işletmeye çağrı

Avdagiç, İTO'ya bağlı 740 bin üye işletmeye indirim çağrısında bulundu.

"Üyelerimizden sene sonuna kadar fiyatlarını sabit tutmalarını, imkan buldukları ürünlerde de fiyatlarını da daha aşağı çekmeleri konusunda tavsiyede bulunuyoruz."

"Makul fiyatlamaya gelinmesi için destek vermeye çağırıyorum"

İTO Başkanı Avdagiç, indirimin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

"Otomotivde, emlakta olumlu sonuçlarını gördüğümüz bu süreci tüm sahaları yaygınlaştırmaya ve tüm ürünlerde hizmetlerde daha makul bir fiyatlama seviyesine gelinmesi konusunda destek vermeye çağırıyorum.”