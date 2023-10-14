Bakan Uraloğlu: Mersin-Gaziantep arası hızlı trenle 2 saat 15 dakikaya düşecek

Bakan Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın Yenice şantiyesindeki çalışmaları inceledi.

Burada ilgililerle görüşen Uraloğlu, projede gelinen son aşamaya ilişkin bilgi aldı.

Uraloğlu, incelemesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, ulaşımda uluslararası entegrasyonun, kalkınmanın dinamosu olduğunu, demir yolu yatırımlarını bunun en önemli güç kaynaklarından biri olarak gördüklerini söyledi.

Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu bağlayacak Bir Kuşak Bir Yol Projesi'ni, Türkiye açısından çok önemli fırsat gördüklerini belirten Uraloğlu, "Bu projenin orta koridorunun, bizim deyimimizle 'Yeni İpek Yolu' olması için ülke içinde doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde eksik ulaşım bağlantılarını tamamlayacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu projeleri

Uraloğlu, Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu projeleriyle iki yeni uluslararası hattı daha hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demir yolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru bağlantısının hayata geçmesinin tüm Orta Koridor ülkeleri açısından önemli bir adım olacağına inanıyorum. Bu koridor kapsamında hayata geçecek Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi, tüm Avrupa'yı Nahçıvan üzerinden İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve Pakistan'a bağlayacak."

Kalkınma Yolu'nun, Basra’dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik olduğunu aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Kalkınma Yolu Projesi özellikle Rusya-Ukrayna çatışmasının ardından Avrupa'nın yeni ortaklar aradığı dönemde ülkemizi, daha fazla bölgesel ilişkilerin merkezine yerleştirecek. Türkiye, Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerden Basra Körfezi'ne gelen her türlü emtianın, Faw Limanı ve Kalkınma Koridoru ile lojistik dağıtım merkezi olacak. Basra Körfezi'nde elleçlenen bir ürün buradan yüklendiğinde Türkiye üzerinden hiç aktarma yapmadan Avrupa'ya ulaşacak. Üstelik ileride Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirilecek demir yolu bağlantısıyla İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray’a alternatif ikinci bir demir yolu hattımız olacak. Kalkınma Yolu projesi uluslararası güney-kuzey koridorları arasındaki Uzak Doğu, Güney Asya ve Orta Doğu’yu Avrupa’ya bağlayacak en kısa ve ekonomik yol olacak. Orta Koridor'a yeni bir soluk getirecek Kalkınma Yolu Projesi ile bölgemiz İpek Yolu’ndaki konumunu güçlendirecektir."

[Fotoğraf: AA]

"Hedef demir yolu hat uzunluğunu 28 bin 590 kilometreye yükseltmek"

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yollarında yeni dönem başlattıklarını, demir yolu ağını 14 bin kilometreye yükselttiklerini söyledi.

Demir yolunun, hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresine dönüştürüldüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Hızlı trenlerimizle konforlu, hızlı ve modern seyahat hizmetini doğrudan ve dolaylı 19 ilimize ve ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde 50'sine ulaştırdık." dedi.

Uraloğlu, Ankara merkezli yüksek hızlı tren ağının oluşturulması hedefi kapsamında yaklaşık 3 bin 800 kilometrelik demir yolu hattında yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirerek "Hedefimiz 2053'e kadar hızlı tren hizmeti alan il sayımızı 52'ye çıkartmak ve demir yolu hat uzunluğumuzu 28 bin 590 kilometreye yükseltmektir." ifadesini kullandı.

"Hem yolcu hem yük taşımacılığı"

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın, en önemli projelerden biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu projemizde, en güçlü Avrupa finans kuruluşlarından alınan 1,5 milyar avroluk kredi yabancı yatırımcıların ülkemize duyduğu güvenin göstergesidir. 312,5 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projemizle Mersin-Adana arasındaki mevcut hattın altyapısını hızlı trene uyumlu hale getirerek ve ilave yeni hat yapımlarını tamamlayarak hem yolcu hem yük taşımacılığına elverişli, elektrikli ve sinyalli bir hızlı tren hattını hizmete alacağız."

Bakan Uraloğlu, inşa edilecek 10 kilometrelik hatla, yapımında sona yaklaşılan Çukurova Havalimanı'na erişim sağlanacağını belirterek "Projemizin tamamlanmasıyla, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası mevcutta 361 kilometre olan mesafeyi yük için yüksek standarda, yolcu treni için 200 kilometre hıza uygun olarak yeniden inşa ediyoruz. Yeni durumda yolu 312,5 kilometreye, 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini ise 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızıyla bu hatta yılda ortalama 6,4 milyon yolcu ve yaklaşık 100 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Alt ve üstyapı çalışmaları eş zamanlı sürdürülüyor"

Hat kapsamında 2 gar, 19 istasyon, 86 kara yolu üst geçidi, 32 demir yolu köprüsü ve 17 tünel inşa edileceği bilgisini veren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda 1720 personelle sürdürülen çalışmalarla Nurdağı-Başpınar kesimindeki toplam 34 bin 700 metre uzunluğundaki 6 tünelin kazı çalışmalarını tamamladık. İç kaplama çalışmalarına devam ediyoruz. Viyadük, menfez, köprü, alt ve üst geçitler gibi sanat yapılarının yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyoruz, yüzde 12 ilerleme kaydettik. Altyapı çalışmalarının yanında üstyapıya yönelik çalışmaları da eş zamanlı sürdürüyoruz. 1 milyon traversin 70 bininin üretimini bitirdik, 79 bin ton rayın 20 bin tonunu sahada stokladık. İnşallah en kısa zamanda bu hattı çalışır vaziyete alarak stratejik bir hizmeti daha tamamlayacağız."

"Artık her şehir yüksek hızlı trenle seyahat etmek istiyor"

Uraloğlu, halkın yüksek hızlı tren hayalini gerçeğe dönüştürmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarına nasip olduğunu dile getirdi.

Yüksek hızlı trenle yapılan seyahatin konfor ve güvenine alışıldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu hatlarda bugüne kadar 78 milyon üstünde yolcu taşıdık. Artık her şehir yüksek hızlı trenle seyahat etmek istiyor. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hattı'mızın açılışını gerçekleştirdiğimizde, ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın hep beraber gurunu yaşayacağız. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu hattımızın, güzergah üzerindeki tüm bölgenin kalkınması adına adeta lokomotif olacağına inanıyor, bölgeye ticaret ve turizm açısından büyük hareketlilik kazandıracağını öngörüyoruz."

Bakan Uraloğlu'na incelemesinde, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez ile Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu da eşlik etti.