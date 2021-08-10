İTO'dan 4 milyon liralık yangın desteği
İstanbul Ticaret Odası, orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için düzenlenen kampanyaya 4 milyon TL katkıda bulundu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için düzenlenen kampanyaya İTO olarak katkıda bulunduklarını duyurdu.
"Orman yangınlarından zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için TOBB tarafından başlatılan kampanyaya İstanbul Ticaret Odası olarak ilk aşamada 4 milyon TL ile katkıda bulunduk. Yaraların hızla iyileşmesi için desteklerimiz devam edecek."
Orman yangınların zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için @TOBBiletisim tarafından başlatılan kampanyaya İstanbul Ticaret Odası olarak ilk aşamada 4 milyon TL ile katkıda bulunduk.— Şekib Avdagiç (@SekibAvdagic) August 9, 2021
Yaraların hızla iyileşmesi için desteklerimiz devam edecek. @itokurumsal
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