EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 1 şirkete üretim lisansı, 2 şirkete ise tedarik lisansı verilirken, 2 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 1 dağıtıcı, 1 madeni yağ, 1 depolama lisansı ve 1 ihrakiye teslimi lisansı verildi. Aynı piyasada, 1 firmanın madeni yağ lisansının, 1 firmanın da dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.

Öte yandan, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında 3 şirket dağıtıcı lisansı aldı.