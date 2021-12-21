Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İTO Başkanı Avdagiç'den çağrı: Fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı" dedi.
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