Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu.

Varank, "Veri Görselleştirme ve Karar Verme Merkezi ile İmalat sanayi sektörlerine yön vermemizi sağlayacak erken uyarı sistemlerinin kurulmasını ve girişimlerin rekabet güçlerini artıracak çalışmaların yürütülmesini gerçekleştireceğiz." dedi.

Bu yıl mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya ürünleri ile dijital dönüşüm çağrılarını açtıklarını ifade eden Varank, bu çağrılar kapsamında 570 proje başvurusu aldıklarını, başarılı projelere yaklaşık 53 milyar lira yatırım yapılmasını öngördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde tek bir hedefe odaklandıklarını aktaran Varank, "Türkiye’yi küresel ekonominin yeni kazananı yapmakta kararlıyız. Bu kabiliyet, bu güç bu irade Türkiye’de var." dedi.

Son dönemde kurlar üzerinden yaptıkları yorumlarla Türkiye ekonomisinin gücünü görmezden gelenlerin, tüm dünyada yaşanan enflasyon sorununu bir tek Türkiye'ye özgü bir sorun gibi yansıtanların oluşturduğu kara bulutları artık geride bıraktıklarını ifade eden Varank, şunları söyledi:

"Bu noktada dün sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği ekonomiye destek paketinin reel sektör tarafından çok olumlu şekilde karşılandığını görüyorum.

Serbest piyasa koşullarında nasıl araç çeşitliliğine sahip olduğumuzu herkese tepeden bakan kendilerine ekonomist diyen ukalalar herhalde anlamıştır diye düşünüyorum. Türkiye’de yatırım yapmak isteyen müteşebbislerimiz finansmana düşük maliyetle ulaşabilecek. İhracat yapmak isteyen önünü görebilecek.

Üretimini çeşitlendirmek, istihdamını artırmak isteyen herkes yanında devletini en güçlü şekilde görecek. Asgari ücretteki artışla sağladığımız rahatlamanın, verdiğimiz gelir vergisi istisnası ile tüm kesimlere yansıyacağından şüpheniz olmasın.