Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İSTKA'ya personel alımı başvuruları sürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul Kalkınma Ajansı'nın personel alımı için başvurular devam ediyor. Adaylar başvurularını 29 Aralık 2020'de saat 23.59'a kadar gerçekleştirilebilecek.
İSTKA'dan yapılan açıklamaya göre, Ajans'a, 9 uzman, 3 destek personeli, 1 iç denetçi ve 1 hukuk müşaviri olmak üzere 14 personel alımı yapılacak.
Başvurular, 29 Aralık 2020'de saat 23.59'a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan İSTKA sınav başvuru bağlantısından gerçekleştirilebilecek.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Ocak 2021'de Ajans'ın web sitesinde ilan edilecek.
Etiketler: İstihdam
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