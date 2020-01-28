İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) 20. Kalkınma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut ile İSTKA Genel Sekreteri Dr. Fatih Pişkin ve Kalkınma Kurulu Üyeleri katıldı.

İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kurul toplantısında bir konuşma yaptı.

Burada bir konuşma yapan Yerlikaya, insan odaklı, çevreye duyarlı, ortak akıl ve bütüncül yaklaşımla İstanbul'un küresel anlamda rekabet gücü yüksek bir şehir olması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

809 projeye 700 milyon TL destek

Yerlikaya, "2010 yılından bu yana 8 defa Mali Destek Programları için ilana çıkılmış olup 38 farklı program yürütülmüştür. Bugüne kadar mali destek programları ve diğer desteklerimiz kapsamında 809 projeye sağlanan destek tutarı bugünkü değeri ile 700 milyon TL’ye ulaşmıştır." dedi.

İSTKA'nın, İstanbul'un küresel rekabet gücünün katma değer odaklı artışına yön verebilmek adına gelişimine katkı sağladığı 4 ana tema bulunduğunu ifade eden Yerlikaya, bu alanların, yenilikçilik, girişimcilik, yaratıcı endüstriler, çocuklar ve gençler olduğunu söyledi.

"81 projeyle İstanbul'umuzun kalkınmasına hizmet etmeye çalıştık"

Yerlikaya, "2018-2019 yıllarında, 87 milyon lirayı bulan toplam 81 adet projeyle Türkiye’nin kalbi olan İstanbul'umuzun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına hizmet etmeye çalıştık" dedi.

Konuşmasını örneklerle sürdüren Vali Yerlikaya, Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı ile ajans desteği 44 milyon 720 bin lira olan 34 proje için İstanbul'un inovasyon altyapısına, yenilikçiliğine, teknoloji gelişmesine, sanayi üretim yapısının dijital dönüşümüne, yaratıcı endüstrilere ve üretimde katma değer artırılmasına katkı sağladıklarını söyledi.

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"İstanbul Kalkınma Ajansı olarak inovasyon gibi girişimcilik de öncelik verdiğimiz alanların başında geliyor. 2018 yılı Girişimcilik Mali Destek Programımız kapsamında Ajans desteği 13 milyon 809 bin lira olan teknoloji ve yenilik odaklı 16 projeye katkı sunmuş bulunuyoruz. İstanbul’umuzun kalkınmasında sahip olduğu en önemli potansiyel olarak gördüğümüz çocuklarımız ve gençlerimiz için de Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programımız kapsamında ajans desteği 28 milyon lira tutarında olan 31 projeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz.

Bununla beraber Ajansımızın kuruluşundan bu yana bir diğer destek mekanizmamız olan ve alanında öncülük eden uzun vadeli, yüksek bütçeli projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayan güdümlü proje desteğimizi de başarılı bir şekilde yürütmüş bulunuyoruz."

2014-2023 İstanbul Bölge Planı vizyonu: Özgün İstanbul

İSTKA'nın 2023 vizyonuna da değinen Yerlikaya, "2014-2023 İstanbul Bölge Planı vizyonu Yaratıcı ve Özgür İnsanlarıyla, Yenilik ve Kültür Kenti; Özgün İstanbul'dur. İstanbul’da kent içinde kalan yeşil alanlar ve parklar korunarak sürdürülebilir gelişimleri sağlanacak; çevre dostu enerjinin kullanımı ve sürdürülebilir atık yönetimi benimsenecektir" vurgusu yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanı Vali Ali Yerlikaya İSTKA’nın ortak vizyonla yönetildiğini kaydederek, "Ajansımızın kuruluşundan itibaren düzenli olarak toplanarak günümüze kadar devam eden ve Ajansımızın her zaman çalışmalarında mutlak önem atfettiği 'yönetişim, katılımcılık ve işbirliği' ilkelerinin güzel bir örneği olan Kalkınma Kurulumuzun da devam eden süreçte Ajansımızın çalışmalarına yön vermek adına kendinden beklenen görevleri ortak bir vizyon çerçevesinde devam ettireceğinden eminim." dedi.

Kalkınma Kurulu Başkanlığına Cevdet Erdöl getirildi

Vali Yerlikaya’nın konuşmasının ardından, Kalkınma Kurulu Katip Üyeleri ve Yedek Üyeler, Kalkınma Kurulu Başkanı ve Vekili, Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerin seçimine geçildi.

İstanbul Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanlığı'na Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Kalkınma Kurulu Başkan Vekilliğine ise Türkiye İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut yeniden seçildi.

Toplantının üçüncü bölümünde İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Yönetim Kurulunda görev alacak 3 asıl ve yedek üyelerin seçimi gerçekleştirildi. DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut 3 asıl üye olarak yeniden seçildi.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri olarak ise, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, Mimar Mühendisler Grubu Genel Başkanı Osman Balta, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Yardımcısı Ali Bilir, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliği adına Adil Pelister seçildi.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 20. Kalkınma Kurulu Toplantısı’nda Asıl Katip Üyeler olarak Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Yardımcısı Ali Bilir seçildi. Yedek Katip Üyeler ise Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç ve Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal oldu.

İstanbul Kalkınma Ajansı 20’inci Kalkınma Kurulu Toplantısı görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.