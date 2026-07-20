İstihdamı Koruma Destek Programı'nın süresi 3 yıla çıkarıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, imalat sanayisinin üretim gücünü ve istihdamını artırmak, çalışanların emeğini korumak için destek programlarını sürdürdüklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında, imalat sektöründe çalışan 1.394.651 sigortalı için Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yaklaşık 8.9 milyar lira destek sağladıklarını ve bu uygulama ile istihdamını koruyan işletmelere yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacaklarını aktardı.

Atılan yeni adımla birlikte programın süresini 3 yıla çıkarttıklarını kaydeden Işıkhan, "Attığımız yeni adımla birlikte programımızın süresini 3 yıla çıkartıyoruz. 2026-2028 arasında toplam 187,5 milyar TL’yi imalat sektörümüzün kullanımına sunacağız. Emeği ve üretimi merkeze alan politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.