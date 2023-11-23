"İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı" ile kadınlara sanayide iş kapısı açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 teması "Genç İstihdamı" olarak belirlendi.

Bu kapsamda Ankara'da sanayi sektöründeki firmalarla istihdam odağında yapılan görüşmelerle ihtiyaçlar tespit edildi ve "İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı" uygulamaya alındı. Programla teorik ve pratik eğitimler hazırlanarak, iki istihdam etkinliği gerçekleştirildi. İlk programa kabul edilen 100 kişiden 74'ü elektrik ark kaynağı, gaz altı, argon TIG kaynağı, elektrik/mekanik bakım, CMM operatörlüğü, CNC operatör ve programlama alanlarında istihdama kazandırıldı. İkinci programa kabul edilen 100 kişiden 76'sı da gaz altı, dikiş makinesi operatörlüğü, elektrik/mekanik bakımı, CMM operatörlüğü, CNC operatör ve programlama alanlarında iş sahibi oldu.

Ajans, sanayide kadın istihdamını artırmak için istihdam garantili meslek edindirme kursları düzenliyor. Bu kapsamda, 3. İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı sadece 18-35 yaş grubundaki genç kadınlar için başlatıldı. Programla 80 kadın kursiyere istihdam garantili eğitim sağlanıyor. Ajans ve ASO-SEM işbirliğinde yürütülen program kapsamında, kadın kursiyerlere CNC tezgah operatör ve programlama, elektrik/elektromekanik bakım, gaz altı kaynağı, dikiş makinesi operatörlüğü, tasarım ve üretim operatörlüğü alanlarında eğitimler veriliyor.

"Amacımız kalkınmayı desteklemek"

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Emine Doğrukök, üretken beşeri sermayenin geliştirilmesi için istihdam garantili faaliyetlere devam ettiklerini söyledi.

Ajans olarak bölgenin kalkınması amacıyla çalıştıklarını vurgulayan Doğrukök, kalkınmayı destekleyecek en önemli bileşenlerden birinin de istihdam olduğunu bildirdi.

Doğrukök, özellikle kadın istihdamının önemli olduğuna dikkati çekerek, bunun sadece ekonomik değil, sosyal kalkınmayı da ivmelendiren etkisi bulunduğunu anlattı.

Sanayide kadın istihdamının önemine işaret eden Doğrukök, şöyle konuştu:

"Sanayi sektöründe kadın istihdamının çok kıymetli olduğunu değerlendiriyor ve bunu desteklemek için çalışıyoruz. Bu kapsamda, istihdam garantili meslek edindirme kursları düzenliyoruz. Bu kurslar sayesinde kadınlarımız, nitelikli mesleki eğitimler alarak sanayide değişik branşlarda iş sahibi olabiliyor. Firmaların sektörde çalışabilecek işçi bulmasının zorlandığı bu dönemde Ajans olarak yürüttüğümüz programlar ve sağladığımız nitelikli eğitimlerle sanayideki üretimin devamlılığını sağlamaya ve işe yerleşen gençlerimizin mutluluğuna ortak olmaya devam ediyoruz. Amacımız kalkınmayı desteklemek. Bu kapsamdaki faaliyetlerimize önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Eğitimlerimize katılmak isteyen vatandaşlarımız internet sitemizden bilgi alabilirler."

Kadın kursiyerler sanayide iş sahibi oldu

Programa katılan kadın kursiyerler, eğitimler sayesinde mesleki becerilerini geliştiriyor ve iş bulma şanslarını artırıyor. Kursiyerler, eğitimlerin yanı sıra iş arama süreçlerinde de destek alıyor. İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı süresince tamamı uygulamalı eğitimleri tamamlayan kursiyerler istihdam edilerek, sonrasında da Ankara Kalkınma Ajansı tarafından istihdam süreçleri de takip ve koordine ediliyor.

Programa katılan kursiyerden Aybüke Gürcan, "Teorik ve uygulamalı olarak, alanında yetkin hocalardan toplam 240 saat eğitim aldık. Sanayi gözde büyütüldüğü kadar zor bir yer değil. Buradaki eğitimler ve işe başladığınızda bunu anlayabiliyorsunuz. Eğitim bitiminde işe girme güvencemiz olduğu için büyük bir avantaj sağlıyor" dedi.