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Ekonomi
TRT Haber 23.11.2023 10:47

Türkiye'nin havalimanı sayısı 61'e çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "57 olan havalimanı sayımızı 61'e çıkararak hava ulaşımı alanında etkinliğimizi artıracağız" dedi.

Türkiye'nin havalimanı sayısı 61'e çıkacak
[Fotograf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde yaptığı sunumda şunları kaydetti;

6 şubat depremlerinde havayollarımızı afet lojistiğinde etkin olarak kullandık. 720 bin vatandaşımızı bölgeden tahliye ettik. 57 olan havalimanı sayımızı 61 e çıkararak hava ulaşımı alanında etkinliğimizi artıracağız.

İnsansız hava araçlarımızın sayısı 70 bin 589'a, İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1 milyon 466 bine yükseldi.

Önümüzdeki dönemde genişbant internet hizmetini her eve ulaştıracağız. 2028'de mobil abone sayımızın 102 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. Genişbant abone sayısını ise 112 milyona çıkaracağız.

Önümüzdeki 3 yıllık dönemi kapsayan orta vadeli plan hedefimiz doğrultusunda demiryolu yatırım payı yüzde 49 olacaktır.

Hızlı trenle toplam 80 milyon yolcu seyahat etti. Bugüne kadar 1 milyarın üzerinde yolcu marmarayı kullanmıştır

Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi ile seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz

Demiryolu hat uzunluğunu 2028 yılına kadar 17 bin 11 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 600 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz 

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu Hava Yolu
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