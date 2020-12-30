Devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay ertelendi.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Yeniden yapılandırma sonrası ilk taksit ödemeleri de 1 ay ertelendi. Diğer yandan işten çıkarma yasağı yeniden ötelendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre işten çıkarma yasağı 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı.