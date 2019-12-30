Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, İmar Barışı kapsamında 31 Aralık 2017'den sonra yapılan inşaatlara yönelik denetimler sürüyor, kaçak yapıldığı belirlenen yapılar yıkılıyor.

İmar Barışı kapsamında İstanbul'da 356 bin 223 yapı kayıt belgesi oluşturuldu ve vatandaşlar belgeler için 8 milyar 655 milyon lira ödeme yaptı.

İstanbul'da İmar Barışı'na en çok başvuru 34 bin 70 ile Beykoz ilçesinden geldi. Sarıyer'de 32 bin 395, Silivri'de 21 bin 734, Çatalca'da 18 bin 812, Arnavutköy'de 15 bin 871 yapı kayıt belgesi başvurusu yapıldı.

En çok yapı kayıt belgesi iptali 163 ile Çatalca'da

Bakanlık, İmar Barışı'na başvuruları sıkı takibe aldı. İstanbul'da imar denetçilerinin yaptığı incelemeler sonucunda 552 yapı kayıt belgesi iptal edildi. En çok yapı kayıt belgesi iptali 163 ile Çatalca'da yapıldı. Kaçak olduğu tespit edilen Silivri'de 97, Beykoz'da 76 yapının belgesi iptal edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı ile Bakanlık müfettişlerinin İstanbul'da yaptığı incelemeler sonucunda hazırlanan rapora göre, 10 bin 478 yapı kayıt belgesinin ise iptal yönünden incelemesi sürüyor.

İstanbul genelinde 23 ilçe belediyesinde son 5 yılda 7 bin 15 konut, 545 iş yeri, 31 otel ve 78 işletme hakkında yıkım kararı verilirken, bu yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Orman İdaresi koordinasyonunda yapılan çalışma ile ormanlık alanlarda Orman Kanunu'na aykırı 315 kaçak yapı da yıkıldı.

En fazla kaçak yapı cezası Arnavutköy'de kesildi

Kaçak yapılarla mücadele kapsamında İstanbul'un 23 ilçe belediyesinde bu yıl içerisinde toplam 66 milyon 637 bin 754 lira ceza kesildi. İlde son 5 yılda kesilen ceza miktarı 384 milyon 874 bin 203 liraya ulaştı.

En fazla ceza kesilen ilçe Arnavutköy'de kaçak yapı ile mücadele kapsamında 19 milyon 265 bin 727 lira ceza uygulandı. Arnavutköy'ü, 10 milyon 667 bin 931 lira ile Silivri, 5 milyon 947 bin 127 lira ile Bağcılar, 4 milyon 136 bin 397 lira ile Beykoz, 3 milyon 976 bin 560 lira ile Şişli izledi.

Kaynak: AA