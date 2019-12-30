Ekonomi
2019'da 3 milyar 107 milyon liralık kaçakçılık engellendi30 Aralık 2019 Pazartesi 10:58 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 11:12
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu yıl uyuşturucu ve ticari eşya dahil toplam 3,107 milyar liralık yakalama gerçekleştirdik." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Pekcan, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu yıl, uyuşturucu ve ticari eşya dahil, toplam 3 milyar 107 milyon liralık yakalama gerçekleştirdiklerini söyledi.
2019'da 8,7 ton uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden Pekcan, ayrıca, 17 bin ton kaçak akaryakıt, 17,4 milyon paket kaçak sigara ele geçirildiğini belirtti.
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