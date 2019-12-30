Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Pekcan, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu yıl, uyuşturucu ve ticari eşya dahil, toplam 3 milyar 107 milyon liralık yakalama gerçekleştirdiklerini söyledi.

2019'da 8,7 ton uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden Pekcan, ayrıca, 17 bin ton kaçak akaryakıt, 17,4 milyon paket kaçak sigara ele geçirildiğini belirtti.

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