Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 15:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da fiyatları sabitlenen et ürünlerinin satışına başlandı
İstanbul'daki bin 300 yerel market ramazan ayı boyunca kıyma ve kuşbaşı fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Bu marketlerde kıymanın kilosu 190, kuşbaşı etin kilosu ise 210 liradan satılıyor.
İstanbullulara iyi haber yerel marketlerden geldi. Ramazan ayı boyunca bin 300 yerel market et fiyatlarını sabitledi.
Et fiyatlarındaki spekülatif artış nedeniyle bir dizi önlem alındı. Bu önlemlerle ilk etapta ramazan ayı boyunca vatandaşın uygun fiyata et yemesi amaçlandı.
Et ve Süt Kurumu'nun ette sabit fiyat kampanyasına tarım kredi marketlerinden sonra yerel marketler de katıldı. Birçok zincir marketin de önümüzdeki günlerde et fiyatlarını indirmesi bekleniyor.
Etiketler: İstanbul
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