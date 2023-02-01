İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı 2022'de 16 milyon 18 bin 726'ya ulaştı. Önceki yıl 9 milyon 25 bin 4 kişinin ziyaret ettiği kentte 2022'de gelen turist sayısı, 6 milyon 993 bin 722 kişi arttı.

Geçen yıl turist sayısının yüzde 77 arttığı kentte İstanbul Havalimanı'ndan 11 milyon 296 bin 941, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 4 milyon 470 bin 890, Atatürk Havalimanı'ndan ise 17 bin 349 turist giriş yaptı.

Kente geçen yıl Tuzla Limanı'ndan 21 bin 741, Zeytinburnu Limanı'ndan 12 bin 483, Ambarlı Limanı'ndan 2 bin 241, Haydarpaşa Limanı'ndan 9 bin 182, Marmara Limanı'ndan 251, Pendik Limanı'ndan 618, Sarayburnu Limanı'ndan 15 bin 783, Karaköy Limanı'ndan 171 bin 247 yabancı ziyaretçi ulaştı.

İstanbul'a en çok Ruslar geldi

Önceki yıl en çok Almanların ziyaret ettiği İstanbul'da, 2022'de ilk sırada bu kez Ruslar yer aldı. Geçen yıl kente, 1 milyon 495 bin 24 Rus geldi.

Rusya'yı 1 milyon 237 bin 314 turistle Almanya, 1 milyon 97 bin 993 turistle İran, 717 bin 107 turistle ABD, 613 bin 199 turistle İngiltere, 567 bin 475 turistle Fransa, 473 bin 563 turistle İsrail, 423 bin 945 turistle Irak, 390 bin 353 turistle Suudi Arabistan, 388 bin 926 turistle Kuveyt takip etti.

Geçen yıl, Mikronezya, Solomon Adaları ile Samoa'dan birer kişi kenti ziyaret etti.

Bir ayda 1 milyon 304 bin 252 turist ağırlandı

İstanbul'a, geçen aralıkta 1 milyon 304 bin 252 yabancı turist geldi.

Bu ayda 1 milyon 297 bin 531 kişi hava, 6 bin 721 kişi ise deniz yoluyla kenti ziyarette bulundu.

Kente aralıkta hava yoluyla gelen turistlerin yüzde 71,33'ü İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 28,58'i İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı tercih etti. İstanbul Havalimanı'ndan 925 bin 519, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 370 bin 860, Atatürk Havalimanı'ndan ise 1152 turist giriş yaptı.

Aralıkta, Tuzla Limanı'ndan 1807, Zeytinburnu Limanı'ndan 1094, Ambarlı Limanı'ndan 248, Haydarpaşa Limanı'ndan 546, Marmara Limanı'ndan 19, Pendik Limanı'ndan 61, Karaköy Limanı'ndan 2 bin 489, Sarayburnu Limanı'ndan 457 yabancı ziyaretçi geldi.

Aralıkta Ruslar ilk sırada

Aralık ayında İstanbul'a gelen yabancılar arasında 178 bin 859 turistle Ruslar ilk sırada yer aldı.

Rusları, 87 bin 165 turistle Almanlar, 78 bin 746 turistle İranlılar, 51 bin 700 turistle İsrailliler, 47 bin 831 turistle ABD'liler, 43 bin 150 turistle Fransızlar takip etti.

Kente gelen toplam ziyaretçilerin yüzde 13,71'ini Ruslar, yüzde 6,68'ini Almanlar, yüzde 6'sını İranlılar oluşturdu.

İstanbul'a 194 ülkeden turistin geldiği aralık ayında Monako, Papua Yeni Gine, Sao Tome ve Principe ile Tuvalu'dan birer kişi kenti gezdi.